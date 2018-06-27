Глава департамента госдоходов Туркестанской области покинул свой пост

Руководитель Департамента государственных доходов по Туркестанской области Алтынсары Умбиталиев покинул свой пост из-за коррупционных правонарушений своих подчиненных, сообщает пресс-служба ДГД региона.

Как сообщила в ДГД региона, Алтынсары Умбиталиев проработал на государственной службе около 40 лет.

«Департамент государственных доходов по Южно-Казахстанской области - очень сложная и многоотраслевая структура. В связи с этим, не всегда у руководителя есть возможность личного контроля всех его подразделений... Руководитель несет моральную ответственность за своих подчиненных. В связи с тем, что подчиненные ему сотрудники подозреваются в коррупционных правонарушениях, он посчитал своим долгом покинуть пост руководителя Департамента государственных доходов по Туркестанской области», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Экс-глава департамента поблагодарил руководство Министерства финансов РК, Комитета государственных доходов, акимата и правоохранительных органов Туркестанской области за оказанное ему доверие, а также коллектив ДГД за совместную работу.

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Напомним, в феврале за коррупционные преступления были задержаны 13 сотрудников различных таможенных постов ЮКО. А 2 июня на основании статьи 128 УПК был задержан заместитель Умбиталиева Нуржан Тенлибаев.

Фото: МИА «Казинформ»