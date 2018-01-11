Глава Казахстана назначил нового координатора по вопросам ШОС

Сегодня Нурсултан Назарбаев назначил национального координатора по вопросам ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.

Распоряжением президента РК Абишев Айдар Жолбарысович освобожден от должности Национального координатора по вопросам деятельности Шанхайской организации сотрудничества от Казахстана. На должность назначен посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Алимбаев Ерлан Алтынбаевич.

Алимбаев Ерлан Алтынбаевич родился 6 января в 1975 году в городе Кызылорда. Ранее занимал должность посла по особым поручениям МИД РК.