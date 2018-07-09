Глава МИД Великобритании ушел в отставку

Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник канцелярией премьер-министра Терезы Мэй.

"Сегодня днем премьер-министр приняла отставку главы МИД Бориса Джонсона с этого поста", - говорится в сообщении.

В воскресенье, 8 июля, из-за несогласия с предложенным Мэй планом развития отношений с ЕС после Brexit в отставку подал министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис. Евроскептики, к числу которых относится Дэвис, восприняли согласованный 6 июля план как слишком большую уступку Брюсселю, прежде всего в вопросах сохранения в той или иной форме доступа к общему рынку и таможенному союзу ЕС. Как сообщалось, Джонсон подверг резкой критике этот план.

По свидетельству политических аналитиков, такой поворот событий может поставить в крайне сложное положение Мэй и привести к началу борьбы внутри правящей Консервативной партии за пост лидера. В теории это может привести к отставке Мэй с поста лидера партии и, соответственно, главы правительства.

Борис Джонсон был назначен на должность министра иностранных дел Великобритании 13 июля 2016 года, кто заменит его в должности пока не сообщается. Однако в канцелярии сообщили, что о его преемнике будет объявлено в ближайшее время.

Фото: Reuters