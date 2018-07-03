Главный военный прокурор получил должность ректора

Главой государства ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК назначен Ергали Мерзадинов, который с 2009 года занимал должность главного военного прокурора, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Ергали Мерзадинов в разные годы работал помощником прокурора, старшим следователем прокуратуры Калининского района города Алматы.

В прокуратуре Казахской ССР занимал должности прокурора следственного управления, заместителя начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений, в последующем — начальника отдела по надзору за следствием, дознанием Казахской транспортной прокуратуры, прокурора Советского района, первого заместителя прокурора города Алматы.

C марта 1996 г. по февраль 2002 г. Ергали Мерзадинов являлся прокурором Северо-Казахстанской области, города Алматы и Карагандинской области.

В феврале 2002 г. был назначен вице-министром внутренних дел РК.

С мая 2004 г. по июнь 2005 г. был прокурором города Астаны.

30 июня 2005 г. Ергали Мерзадинов был назначен заместителем Генерального прокурора РК.

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С согласия Президента РК приказом Генерального прокурора от 6 мая 2009 г. Ергали Мерзадинов был назначен Главным военным прокурором.

Фото: prokuror.kz