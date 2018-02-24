Главой Союза кинематографистов РК стал Ермек Турсунов

Казахстанский кинорежиссер Ермек Турсунов единогласно был избран председателем правления Союза кинематографистов РК.

На внеочередном XV съезде Союза кинематографистов Казахстана за кандидатуру Е. Турсунова проголосовали 106 членов союза. Кроме Турсунова, на этот пост претендовали еще два кандидата - Гали Мырзашев и Ахат Ибраев.

Ибраев в 2016 году вместе с режиссером Сламбеком Тауекелем возглавляли Союз кинематографистов в качестве сопредседателей.

«Было открытое голосование. Присутствовало примерно 125 -130 членов союза. За Ахата Ибраева проголосовало 8 членов союза, Гали Мырзашев взял самоотвод, а за меня отдали 106 голосов. Я очень благодарен всем, кто поверил в меня. Я постараюсь оправдать надежды всех членов Союза кинематографистов и кинолюбителей», - сказал Е. Турсунов.

Турсунов известен как автор фильма «Келiн» (2008), который вошел в шорт-лист премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кроме того, Турсунов известен как автор романа «Мамлюк», фильма «Шал» и публицистической книги «Мелочи жизни».