Хаиров Ерлан назначен председателем Комитета по инвестициям МИР РК

Постановлением Правительства РК Хаиров Ерлан назначен на должность председателя Комитета по инвестициям, сообщается на сайте премьер-министра РК.

Хаиров Ерлан Картаевич родился в 1978 году в Караганде. В 1999 году окончил Карагандинский государственный университет им Е.А. Букетова. По специальности – международник.

Трудовую деятельность начал в 1997 году.

В 1997–2002 годы работал на различных должностях в государственных органах.п

В 2002–2006 годы работал заместителем заведующего Отделом внешних связей Канцелярии премьер-министра, главным инспектором отдела государственного контроля и организационной работы Администрации президента РК.

В 2006–2011 годы работал на различных должностях в национальных компаниях.

В 2011–2014 годы занимал руководящие должности в министерстве индустрии и новых технологий.

В 2014–2016 годы был председателем Комитета по инвестициям министерства по инвестициям и развитию.

Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК

С мая 2016 года и по настоящее время занимал должность вице-министра по инвестициям и развитию.