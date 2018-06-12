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Иманжусуп Акпомбаев освобожден от должности члена Счетного комитета

12.06.2018 19:18   1175   0

Указом президента РК Нурсултана Назарбаева Акпомбаев Иманжусуп Латкенович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба Акорды.

Иманжусуп Акпомбаев родился 1 июня 1963 года в селе Урлютюб Павлодарской области.

Трудовой стаж:

- бухгалтер совхоза (1981-1987);

- старший кассир учреждения Госбанка танковой армии, старший, главный бухгалтер учреждения Госбанка мотострелковой дивизии ГСВГ-ЗГВ (1987-1992);

- заместитель главного бухгалтера - начальник операционной группы полевого учреждения Центробанка Российской Федерации (1992-1993);

- помощник начальника отделения Ильичевского РВК (1993);

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- начальник отделения финансового и пенсионного обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата (1993-1998);

- заместитель начальника, начальник управления организационно-планового, денежного довольствия, бухучета и отчетности, заместитель начальника департамента экономики и финансов Минобороны РК (1998-2000);

Загипа Балиева лишилась должности Уполномоченного по правам ребенка

- начальник департамента экономики и финансов (2000-2009);

- начальник департамента финансового обеспечения Минобороны РК (2009-2013);

- заместитель министра обороны РК (01.2013-04.2014).

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