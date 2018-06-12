Иманжусуп Акпомбаев освобожден от должности члена Счетного комитета

Указом президента РК Нурсултана Назарбаева Акпомбаев Иманжусуп Латкенович освобожден от должности члена Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба Акорды.
Иманжусуп Акпомбаев родился 1 июня 1963 года в селе Урлютюб Павлодарской области.
Трудовой стаж:
- бухгалтер совхоза (1981-1987);
- старший кассир учреждения Госбанка танковой армии, старший, главный бухгалтер учреждения Госбанка мотострелковой дивизии ГСВГ-ЗГВ (1987-1992);
- заместитель главного бухгалтера - начальник операционной группы полевого учреждения Центробанка Российской Федерации (1992-1993);
- помощник начальника отделения Ильичевского РВК (1993);
- начальник отделения финансового и пенсионного обеспечения Павлодарского областного военного комиссариата (1993-1998);
- заместитель начальника, начальник управления организационно-планового, денежного довольствия, бухучета и отчетности, заместитель начальника департамента экономики и финансов Минобороны РК (1998-2000);
Загипа Балиева лишилась должности Уполномоченного по правам ребенка
- начальник департамента экономики и финансов (2000-2009);
- начальник департамента финансового обеспечения Минобороны РК (2009-2013);
- заместитель министра обороны РК (01.2013-04.2014).