Избран председатель Консультационно-совещательного Совета «Правительства для граждан»

В госкорпорации прошло первое заседание консультационно-совещательного совета, в состав которого вошли депутаты Мажилиса Парламента, общественные деятели, блогеры, представители бизнеса и IT-сообществ, а также работники госкорпорации «Правительство для граждан», сообщает пресс-служба Правительства для граждан.

На заседании члены совета избрали председателя – депутата Мажилиса Парламента Майру Айсину.

Она поблагодарила других членов совета за оказанное доверие.

«Такой совет создан специально для граждан – именно на этой площадке можно обсудить с общественными деятелями и блогерами все возможности для того, чтобы сделать получение государственных услуг для граждан Казахстана более комфортным и удобным. При этом мы также должны оказать содействие госкорпорации в решении вопросов, необходимых для дальнейшего совершенствования системы оказания госуслуг», - сказала Майра Айсина.

На заседании председатель правления госкорпорации Аблайхан Оспанов доложил об итогах работы «Правительства для граждан» за 2017 год и обозначил основные задачи в будущем году.

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Он ознакомил собравшихся с результатами работы фронт-офисов и бэк-офисов госкорпорации, рассказал о новых пилотных проектах и введенных новых сервисах.

Также глава «Правительства для граждан» рассказал о планах по увеличению количества услуг, оказываемых проактивным способом, а также о дальнейшем развитии инфраструктуры самой госкорпорации.

Аблайхан Оспанов отметил, что главной целью «Правительства для граждан» является максимальная автоматизация и цифровизация процесса оказания госуслуг и повышение цифровой грамотности населения для успешного их получения.

Члены совета высказали свои предложения и замечания по трансформации государственной корпорации и правильного использования ее человеческого капитала.

Также на заседании консультационно-совещательного совета участники коллегиально утвердили график проведения следующих заседаний и темы для дальнейшего обсуждения, чтобы сделать процесс получения государственных услуг для граждан более удобным и простым.