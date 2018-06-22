Кайрат Бегимов назначен акимом Жезказгана

Акимом Жезказгана назначен Кайрат Бегимов. Нового руководителя города представил активу глава региона Ерлан Кошанов. Об этом сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

До назначения Кайрат Бегимов работал руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Карагандинской области.

«Моим распоряжением, по согласованию с Администрацией Президента РК и с согласия городского маслихата, Бегимов Кайрат Баяндинович назначен акимом города Жезказгана. Вся трудовая деятельность Кайрата Баяндиновича в основном связана с коммунальной сферой и строительством. И при рассмотрении кандидатов на должность акима Жезказгана мы учитывали, что проблемы города в основном связаны с жилищно-коммунальным хозяйством», - сказал Ерлан Кошанов.

Кайрат Бегимов родился 23 февраля 1968 года в Караганде. Имеет два высших образования: в 1992 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 2004 году - Алматинскую академию экономики и статистики. По квалификациям «Инженер промышленного транспорта», «Управление персоналом, экономист». Трудовую деятельность начал руководителем отдела по приватизации и жилья объединения «Карагандауголь».

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В конце 90-х годов Кайрат Бегимов возглавлял отдел ЖКХ одного из районов Караганды. Затем работал акимом Октябрьского района, заместителем акима Караганды по коммунальным вопросам, заместителем руководителя Управления строительства Карагандинской области.

Фото: Karaganda-region.gov.kz