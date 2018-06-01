Кайрат Сунтаев назначен руководителем Нацбюро по проводействию коррупции

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Кайрата Сунтаева руководителем Нацбюро по проводействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Сунтаев Кайрат Имятович назначен руководителем Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - говорится в сообщении.

Кайрат Сунтаев родился 7 мая 1961 года. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова в 1992 году.

Свою трудовую деятельность Кайрат Сунтаев начал каменщиком Комсомольско-молодежной бригады ПМК-1910 п. Краснокутск Павлодарской области. Также он работал заместителем прокурора г. Астаны, заместителем директора юридического департамента «KEGOC», исполняющим обязанности начальника Департамента следствия и дознания Министерства внутренних дел Республики Казахстан, руководителем Департамента Национального бюро по противодействию коррупции по Актюбинской области.

Фото: Aktobeinfo.kz

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