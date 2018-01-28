Какие кадровые перестановки произошли в Казахстане за неделю?

На этой неделе на многих позициях произошли важные перестановки. Представляем обзор кадровых назначений за неделю.

Кадровые перестановки коснулись Совета безопасности РК, ДВД ВКО, МИР РК и другие госорганы и организации. Распоряжением главы государства Александр Суханов назначен заведующим аналитическим отделом Совета Безопасности Республики Казахстан. Ранее, от этой должности был освобожден Еркин Тукумов.

Пост вице-министра Министерства по инвестициям и развитию РК занял Ускенбаев Каирбек. В разные годы он был заместителем председателя правления Госкомитета РК по приватизации по Акмолинской области, председателя Акмолинского территориального комитета по управлению госимуществом, председателя территориального комитета госимущества и приватизации по городу Акмола. Возглавлял Фонд коммунальной собственности Астаны, Комитет по регулированию торговой и туристской деятельности Министерства индустрии и торговли РК. С 2016 года по настоящее время занимал должность Управляющего директора АО «НУХ «Байтерек».

В телерадиокорпорации «Казахстан» произошли кадровые перестановки

В области спорта Казахстана прошли рокировки. Елсияр Канагатов назначен руководителем Дирекции спорта Национального олимпийского комитета РК. Кроме того, на зимних Олимпийских играх 2018 года в Корее Е. Канагатов будет исполнять обязанности шефа-миссии спортивной делегации Казахстана. Ранее Канагатов возглавлял Комитет по делам физической культуры и спорта МКС РК. В разные годы он работал директором РГКП «Дирекция штатных национальных команд и спортивного резерва» Министерства туризма и спорта РК, заместителем председателя Комитета по спорту Министерства туризма и спорта. Был председателем Комитета по спорту Министерства туризма и спорта, заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам спорта и физической культуры, председателем Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

В Футбольной федерации Казахстана, наконец, официально озвучили отставку главного тренера сборной Александра Бородюка. При нем сборная провела семь матчей в 2017 году. Шесть раз казахстанцы уступили и один раз сыграли вничью. Ранее, слухи уже не раз «отправляли» Бородюка в отставку, но официальное заявление ФФК прозвучало только 22 января.

Сенат РК освободил от должности четырех судей Верховного суда

Аким Астаны Асет Исекешев в ходе аппаратного совещания представил нового председателя правления ТОО «Астана LRT». Новым председателем назначен Бекмырза Игенбердинов, ранее занимавший должность руководителя управления пассажирского транспорта Астаны.

23 января на должность начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Астаны назначен полковник гражданской защиты Талгат Жумабаев. Т. Жумабаев в органах гражданской защиты работает с апреля 1991 года. Его заместителем стал Ермек Рамазанович Абикеев.

Мадина Нургалиева стала заместителем директора Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан. Нургалиева ранее занимала должность руководителя Представительства Казахстанского института стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан в городе Алматы. Имеет опыт работы в научной и экспертно-аналитической сфере.

У местной полиции ДВД ВКО появился новый начальник - распоряжением акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова и с согласия депутатов областного маслихата начальником местной полицейской службы (МПС) Восточно-Казахстанской области назначен полковник полиции Батырбек Аяганов. Аяганов родился 30 марта 1964 года в селе Белое, Катон-Карагайского района ВКО. В 1988 году закончил Усть-Каменогорский педагогический институт, в 1997 году - Карагандинскую высшую школу МВД РК. С 2012 года занимал должность заместителя начальника ДВД ВКО.

Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК

Сменились акимы сразу в 4-х районах Северо-Казахстанской области. Акимом Тайыншинского района назначили бывшего акима района им. Г.Мусрепова Владимира Дудова, который занимал эту должность с 2014 года. Акимом района им. Г. Мусрепова назначили бывшего акима Кызылжарского района Булата Жумабекова. В свою очередь, место Булата Жумабекова в должности акима Кызылжарского района занял бывший руководитель управления индустриально-инновационного развития Жанат Садвокасов. Акимом Мамлютского района назначили Жастлека Сыздыкова, ранее занимавшего должность заместителя акима Акжарского района.