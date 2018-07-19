Канат Шукунев назначен заместителем управляющего делами президента РК

Глава государства Нурсултан Назарбаев назначил Каната Шукунева заместителем управляющего делами президента. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Распоряжением главы государства Шукунев Канат Бейбитович назначен заместителем управляющего делами Президента Республики Казахстан», - говорится в заявлении.

Канат Шукунев родился в 1981 году в Целинограде. Окончил Акмолинский филиал Казахской Академии труда и социальных отношений по квалификации юрист, университет Туран-Астана с присуждением академической степени бакалавра финансов, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова - магистр экономики.

В разные годы работал в системе Управления делами Президента Республики Казахстан, заведующим сектором, заместителем заведующего отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами, заведующим отделом официальных мероприятий и внешних связей Управления делами. До назначения занимал должность руководителя аппарата акима Акмолинской области.

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