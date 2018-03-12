Кенжебулат Саруар покинул пост председателя Фонда финподдержки сельского хозяйства

АО «Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» сообщило об изменении в составе cовета директоров, отмечается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

«Председатель cовета директоров Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства Кенжебулат Саруар по собственной инициативе покинул свой пост», - отмечается в сообщении АО.

Напомним, он занимал пост председателя фонда с 21 июня 2017 года.

Саруар Кенжебулат окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, 2004 г., магистр государственного и местного управления (Академия государственного управления при президенте Республики Казахстан, 2009 г.).

В разные годы работал на государственной службе, в национальных компаниях:

В 2010-2013 годы - директор департамента корпоративного развития Национального агентства по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST»;

в 2013-2016 годы - директор департамента стратегии и мониторинга партии «Нұр Отан»;

в 2016-2017 годы - советник председателя правления холдинга «КазАгро».