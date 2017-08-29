Константин Петров избран зампредом ЦИК РК

Константин Петров избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии РК. Ранее эту должность на протяжении 10 лет занимал Владимир Фоос. В пресс-службе ЦИК сообщили, что он продолжит работать членом комиссии.

"29 августа на заседании Центризбиркома член комиссии Петров Константин Викторович в порядке ротации избран заместителем председателя Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан. Согласно пункту 2 статьи 11 Конституционного закона РК "О выборах в Республике Казахстан", заместитель Центральной избирательной комиссии избирается на заседании ЦИК", - сообщили в пресс-службе ЦИК РК.

Напомним, 18 июля на заседании ЦИК член комиссии Сабила Мустафина в порядке ротации была избрана секретарем Центральной избирательной комиссии РК.