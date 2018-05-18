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Крымбека Кушербаева не отпустили на пенсию

18.05.2018 17:39   1533   0

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев продлил полномочия акима Кызылординской области Крымбека Кушербаева. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной службе Республики Казахстан» продлены полномочия Кушербаеву Крымбеку Елеуовичу – акиму Кызылординской области со дня достижения пенсионного возраста до 20 мая 2021 года включительно», - говорится в сообщении.

Отметим, что Крымбеку Кушербаеву 20 мая 2018 года исполняется 63 года. Таким образом, глава Кызылординской области достигнет пенсионного возраста.

Крымбек Кушербаев родился 20 мая 1955 года. Трудовую деятельность начал в 1978 году инженером, затем начальником группы подготовки производства ПМК-112 СПО «Главриссовхозстрой» (г. Кызыл-Орда).

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В разные годы работал первым секретарем Кызылординского горкома ЛКСМ Казахстана, заместителем руководителя аппарата, заведующим отдела внутренней политики аппарата кабинета министров РК, заведующим отдела территориального развития аппарата правительства Республики Казахстан, министром образования, культуры и здравоохранения РК, акимом ЗКО, акимом Мангистауской области. С 2013 года является акимом Кызылординской области.

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Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
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