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МАГАТЭ переназначил главу организации

18.09.2017 16:28   544   0
Генеральная конференция МАГАТЭ продлила мандат гендиректора Юкия Амано еще на один срок - до конца 2021 года, об этом стало известно в понедельник на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.
 
Его новый срок работы продлится с 1 декабря 2017 года до 30 ноября 2021 года. Генконференция утвердила это назначение, приняв соответствующую резолюцию.
 
Ю. Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. Его полномочия (второй срок) истекают в декабре 2017 года. В январе текущего года Амано решил выдвинуть свою кандидатуру на занимаемую им должность в третий раз подряд. При этом он был единственным кандидатом на переизбрание, выдвижения альтернативного кандидата не последовало, поэтому переназначение Амано считалось формальностью.
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