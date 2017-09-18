МАГАТЭ переназначил главу организации

Генеральная конференция МАГАТЭ продлила мандат гендиректора Юкия Амано еще на один срок - до конца 2021 года, об этом стало известно в понедельник на 61-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ.

Его новый срок работы продлится с 1 декабря 2017 года до 30 ноября 2021 года. Генконференция утвердила это назначение, приняв соответствующую резолюцию.

Ю. Амано возглавил МАГАТЭ в 2009 году. Его полномочия (второй срок) истекают в декабре 2017 года. В январе текущего года Амано решил выдвинуть свою кандидатуру на занимаемую им должность в третий раз подряд. При этом он был единственным кандидатом на переизбрание, выдвижения альтернативного кандидата не последовало, поэтому переназначение Амано считалось формальностью.