Нариман Мукушев назначен вице-министром труда и социальной защиты населения РК

Постановлением Правительства РК Мукушев Нариман назначен на должность вице-министра труда и социальной защиты населения РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра РК.

Мукушев Нариман Нурланович родился в 1984 году в городе Сатпаев Карагандинской области.

Трудовую деятельность начал в 2005 году.

В 2005–2014 годы работал специалистом, ведущим специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления, начальником управления, директором департамента инновационных технологий АО «Казкоммерцбанк».

С 2014 по 2017 годы — управляющий директор по инновациям и ИТ АО «Казпочта».

С сентября 2017 года и по настоящее время занимал должность управляющего директора по трансформации бизнеса и ИТ АО «Казпочта».