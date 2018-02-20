Назарбаев освободил Дархана Мынбай от должности зампредседателя АНК

Распоряжением Нурсултана Назарбаева Мынбай Дархан Камзабекулы освобожден от должностей заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана (АНК), заведующего Секретариатом АНК Администрации президента РК в связи с переходом на другую работу, сообщает пресс-служба Акорды.
Сменился глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета ...
Указом президента РК Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич освобожден от должности Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканско...
Рапиль Жошыбаев назначен руководителем Центра зеленых технологий
На должность распоряжением главы Казахстана назначен Прокопенко Леонид Андреевич. Ранее он занимал должность заместителя заведующего Секритариатом АНК РК.