Назначен аким новой области в Казахстане

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Жансейта Туймебаева акимом Туркестанской области. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Указом главы государства Туймебаев Жансейт Кансейтулы назначен акимом Туркестанской области», - говорится в сообщении.

Напомним, в Казахстане появилась Туркестанская область. 19 июня 2018 года состоялось публичное подписание Указа «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан».

Нурсултан Назарбаев, выступая на церемонии публичного подписания Указа, отметил, что Шымкент, наряду с Астаной и Алматы, вошел в число казахстанских городов с населением свыше одного миллиона человек.

«В соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан», подписываемый сегодня мной Указ закрепляет за Шымкентом статус города республиканского значения. Эта административная единица будет семнадцатым регионом нашей страны. Областным центром становится город Туркестан, который на протяжении веков был сердцем политической и духовной жизни Казахского ханства и всего тюркского мира», - сказал президент РК.

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Он также подчеркнул, что вновь образованная Туркестанская область располагает всеми возможностями для качественной реализации новых административных функций, и отметил важное историческое значение принимаемого решения.

Жансейт Туймебаев родился 8 июля 1958 года. Окончил Казахский государственный университет им. С.М. Кирова и Московский государственный социальный университет. До назначения Жансейт Туймебаев работал акимом Южно-Казахстанской области.

Свой трудовой путь он начал в 1993 году в системе Министерства иностранных дел Республики Казахстан. Был первым секретарем, заведующим отделом. Затем работал в Посольстве Республики Казахстан в Турецкой Республике. Назначался главой консульства Республики Казахстан в г. Стамбул. В разные годы работал шефом протокола президента Республики Казахстан, советником президента, чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации, министром образования и науки РК.

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