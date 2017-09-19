Назначен новый генеральный директор АО «КазНИИСА»

Приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (КДС) генеральным директором Казахского государственного научно-исследовательского и проектного института (АО «КазНИИСА») назначен Бегман Кульбаев.

Основными задачами, поставленными Комитетом перед новым руководителем, станут повышение эффективности Института за счёт модернизации процессов, внедрение современных информационных технологий (BIM- Building Information modeling), а также акцент на обучение специалистов строительного сектора Казахстана новым стандартам в проектировании (Еврокоды).

Бегман Кульбаев сменил на посту генерального директора Нурлана Уранхаева, который руководил АО «КазНИИСА» с 2015 года.

Нового руководителя коллективу КазНИИСА представил Мархабат Жайымбетов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Бегман Бахитович Кульбаев – почетный строитель Казахстана. Имеет три высших образования. Окончил университет «Болашак» по специальности строитель, в 2003 году получил диплом Казахского гуманитарного юридического университета в Астане по специальности юрист, а в 2006 году окончил университет «Болашак» по специальности учет и аудит.

За 8 месяцев цены на бензин выросли на 4,5%

Трудовая деятельность

2003-2004 – главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора

2004-2005 – ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области

2005-2007 – главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области

2007 - 2008 – заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области

2008-2009 – начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Кызылорды

2009-2011 – заместитель акима города Кызылорды

2011-2012 – заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области

2012-2013 – начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области

2013-2014 – руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

2014 –заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

МАГАТЭ переназначил главу организации

2014-2015 – руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК

2015-2017 – главный инженер АО «КазНИИСА».