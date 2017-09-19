Валюта нал
USD 340.90 341.30
RUB 5.88 5.90
EUR 408.00 409.30
Валюта бирж
USD/KZT
340.95
-0.003%
EUR/KZT
408.73
-0.006%
RUB/KZT
5.87
+0.005%
EUR/USD
408.73
-0.006%
EUR/CHF
408.73
-0.006%
EUR/JPY
408.73
-0.006%
GBP/USD
460.32
+0.000%
USD/CHF
340.95
-0.003%
USD/JPY
340.95
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
340.95 408.73 5.87
-0.003% -0.006% +0.005%
Рынки
Нефть Brent
55.18
-0.005%
Нефть WTI
49.59
-0.006%
Золото
1313.7
+0.002%
Серебро
15.16
-0.005%
Платина
979
+0.015%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
1600.25
-0.007%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1010
+0.014%
Жилье Астана
927
-0.044%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
55.18 49.59 1313.7
-0.005% -0.006% +0.002%
Индексы
KASE
1380.46
+0.003%
Dow Jones
19796.4
+0.002%
Nasdaq
5412.54
-0.006%
FTSE 100
6890.42
-0.009%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
1380.46 19796.4 5412.54
+0.003% +0.002% -0.006%

Назначен новый генеральный директор АО «КазНИИСА»

19.09.2017 17:18   1068   0

Приказом председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства (КДС) генеральным директором Казахского государственного научно-исследовательского и проектного института (АО «КазНИИСА») назначен Бегман Кульбаев.

Основными задачами, поставленными Комитетом перед новым руководителем, станут повышение эффективности Института за счёт модернизации процессов, внедрение современных информационных технологий (BIM- Building Information modeling), а также акцент на обучение специалистов строительного сектора Казахстана новым стандартам в проектировании (Еврокоды).

Бегман Кульбаев сменил на посту генерального директора Нурлана Уранхаева, который руководил АО «КазНИИСА» с 2015 года.

Нового руководителя коллективу КазНИИСА представил Мархабат Жайымбетов, председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

За 8 месяцев цены на бензин выросли на 4,5%...
Рост цен на безин разворачивается на фоне увеличения объемов производства собственного топлива и сокращения выпуска дизельного топлива. Казахс...

Бегман Бахитович Кульбаев – почетный строитель Казахстана. Имеет три высших образования. Окончил университет «Болашак» по специальности строитель, в 2003 году получил диплом Казахского гуманитарного юридического университета в Астане по специальности юрист, а в 2006 году окончил университет «Болашак» по специальности учет и аудит.

За 8 месяцев цены на бензин выросли на 4,5%

Трудовая деятельность

2003-2004 – главный специалист-юрисконсульт Кызылординского областного управления государственного санитарно-эпидемиологического надзора

2004-2005 – ведущий специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области

2005-2007 – главный специалист отдела государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области

Материалы по теме

За 8 месяцев цены на бензин выросли на 4,5%

МАГАТЭ переназначил главу организации

Рашид Кузембаев избран председателем правления нацкомпании Kazakh Tourizm

Жанат Курманов назначен зампредом Нацбанка

Микко Кивиковски назначен послом Финляндии в Казахстане

2007 - 2008 – заведующий отделом государственно-правовой работы аппарата акима Кызылординской области

2008-2009 – начальник отдела государственно-правовой работы аппарата акима города Кызылорды

2009-2011 – заместитель акима города Кызылорды

2011-2012 – заместитель руководителя аппарата акима Кызылординской области

2012-2013 – начальник управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области

2013-2014 – руководитель управления развития жилищным фондом Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

2014 –заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК

МАГАТЭ переназначил главу организации

2014-2015 – руководитель управления развития инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства департамента развития инфраструктуры экономики Министерства национальной экономики РК

2015-2017 – главный инженер АО «КазНИИСА».

  • Источник:
  • МИР РК
Высказать свое мнение
Вопрос дня
11 сентября в Парламенте прошли слушания на тему введения единого стандарта алфавита казахского языка на латинской графике. Известно, что в новом алфавите будет 25 букв и 8 диграфов. Нравится ли Вам новый алфавит и новые правила языка?
  • 1. Да, нравится

  • 2. Нет, не нравится

  • 3. Мне все равно

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу

  • 1. Да, нравится
    133

  • 2. Нет, не нравится
    312

  • 3. Мне все равно
    39

  • 4. Посмотрим, когда всё переведут на латиницу
    87

Цифра дня
44%
казахстанцев
не ждут, что в ближайший год положение в экономике заметно улучшится
Цитата дня
В Сирии не может быть развития. 6оо тысяч беженцев, 180 тысяч убитых - за что, спрашивается? За какие грехи? Вот почему я постоянно говорю, что мы можем развиваться только в условиях внутреннего спокойствия в стране, в условиях спокойствия по периметру наших границ.
Нурсултан Назарбаев
Президент Республики Казахстан
Курсивъ в соцсетях
Новости партнеров
Loading...
Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2017 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное