Назначен новый генсек Казахстанской федерации футбола

Сегодня на заседание исполкома КФФ в Астане Азамат Айтхожин был утвержден генеральным секретарем федерации, передает СИА «SPORTINFORM».

Азамат Айтхожин сменил на этом посту Каныша Аубакирова, покинувшего федерацию по семейным обстоятельствам.

Ранее Азамат Айтхожин возглавлял Профессиональную футбольную лигу Казахстана.

Айтхожин Азамат Серикович родился в КазССР, в Целинограде 15 мая 1975 года.

Трудовой стаж:

- Работал в ДГСК по городу Акмола (1996-1997);

- Служил в органах Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (1997-2000);

- Главный специалист Агентства Республики Казахстан по борьбе с наркоманией и наркобизнесом (2000-2001);

- Заместитель начальника управления - начальник отдела Комитета по борьбе с наркоманией и наркобизнесом Министерства юстиции Республики Казахстан (2001-2002);

- Директор ТОО «Ел-Азаматы» (2002-2003);

- Директор ГККП «Спортивный комплекс «Достык» города Астаны (2003);

- Председатель правления футбольного клуба «Женис» (2003-2004);

- Директор департамента туризма и спорта города Астаны (02.2004-01.2005);

Аскара Мырзахметова назначили акимом Жамбылской области

- Начальник управления физкультуры и спорта города Астаны (01.2005-03.2006);

- Директор ГККП «Стадион «Кажымукан»;

- Президент футбольного клуба «Астана» (04.2012-2013);

- Исполнительный директор Федерации футбола Казахстана, и.о.генерального секретаря ФФК (2015-2016);

- Генеральный секретарь Федерации футбола Казахстана (2015-2016);

- Вице-президент ФФК (28.11.2016);

- Президент Профессиональной футбольной лиги Казахстана (с 30.11.2016)