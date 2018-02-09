Назначен новый министр труда и соцзащиты населения РК

Указом Нурсултана Назарбаева Абылкасымова Мадина Ерасыловна назначена Министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.
Ранее занимала должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.
Абылкасымова Мадина родилась 1 августа 1978 года в Алматы.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
- Казахская государственная академия управления (1999)
Специальность «Международные экономические отношения»
- Колумбийский университет (2002)
Магистр международных отношений, специальность «Управление экономической политикой»
- Школа государственного управления имени Кеннеди Гарвардского университета
Магистр государственного управления.
Трудовой стаж:
- Главный специалист Агентства Республики Казахстан по стратегическому планированию (1999-2001);
- Начальник управления стратегического планирования Министерства экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2003-2004);
В Агентстве по делам госслужбы произошли кадровые перестановки
- Директор департамента анализа государственной политики АО «Центр маркетингово-аналитических исследований» (2004-2006);
- Заместитель заведующего Социально-экономическим отделом Канцелярии Премьер-министра Республики Казахстан (2006-2008);
- Заместитель заведующего Центром стратегических разработок и анализа Администрации Президента Республики Казахстан (2008-2011);
- Вице-министр экономического развития и торговли Республики Казахстан (2011-2013);
- Заместитель Управляющего от Казахстана во Всемирном банке (с 2012);
- Вице-министр экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан (2013-2014);
- Вице-министр национальной экономики Республики Казахстан (с 08.2014).
Фото: Interesno.today