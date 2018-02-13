Назначен новый руководитель аппарата акима ВКО

Аким ВКО Даниал Ахметов представил нового руководителя аппарата акима области. По распоряжению главы региона на эту должность назначен Ринат Омаров.
Представив нового руководителя аппарата, Даниал Ахметов подчеркнул его трудовую деятельность.
«Работа аппарата непосредственно связана с человеческим капиталом. Поручаю поднять уровень ответственности подчиненных. Только тогда будет наблюдаться эффективность работы исполнительной власти», - отметил глава региона.
Омаров Ринат Муратович родился 14 февраля 1973 года в Алматы.
Трудовую деятельность начал в 1991 году экономистом отдела статистики бюджетов Алматинского областного управления статистики. С 1999 по 2003 годы был директором Атырауского, затем филиала в Астане АО «Алматыгороформление». В 2004 году стал вице-президентом ЗАО «Алматыгороформление». Несколько лет проработал в акимате Алматы, а также в аппарате акима Астаны. Был заместителем председателя правления АО «Астана-Энергия», позже директором по развитию ТОО «Азиатская энергетическая компания – АЭК» в Алматы. В июле 2016 года возглавил управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. В июне 2017 года был назначен заместителем акима Восточно-Казахстанской области.