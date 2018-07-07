Назначен новый руководитель ДВД Жамбылской области

2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

2. Да, если все что обещано – будет реализовано на самом деле

В Астане открылся Международный финансовый центр (МФЦА), в рамках которого будет действовать английское право и ряд льгот. Как Вы думаете, получится ли Казахстану привлечь туда крупных иностранных инвесторов и эмитентов?

Цитата дня

Я родился среди гор. Каждый день, вставая, я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было

Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана