Назначен новый руководитель ДВД Жамбылской области

Нового начальника ДВД Жамбылской области личному составу представил заместитель Министра внутренних дел РК генерал-майор полиции Берик Бисенкулов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК
Приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан на должность начальника ДВД области назначен полковник полиции Арман Оразалиев.
Вновь назначенному руководителю областной полиции заместитель Министра внутренних дел Берик Бисенкулов пожелал плодотворной работы.
Арман Оразалиев, сын генерал-майора полиции Молдияра Оразалиева, экс-первого заместителя руководителя Антитеррористического центра государств-участников СНГ, окончил Алматинскую высшую школу МВД. До назначения с 2012 года занимал должность заместителя начальника Департамента криминальной полиции МВД РК.
Родился 26 мая 1975 года в Чимкенте. Женат, пятеро детей. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Алматинская высшая школа ГСК Республики Казахстан (1996); Институт подготовки руководящего состава ОВД Академии Министерства внутренних дел Республики Казахстан (2002); Академия Российской Федерации (2005-2007), юрист. Кандидат юридических наук.
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