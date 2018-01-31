Назначен новый вице-министр по инвестициям и развитию РК

Постановлением Правительства РК Кабикенов Арыстан назначен на должность вице-министра по инветициям и развитию РК, сообщается на официальном сайте премьер-министра.

Ранее занимавший эту должность Хаиров Ерлан назначен председателем Комитета по инвестициям МИР РК.

Кабикенов Арыстан Кенжетаевич родился в 1980 году в Жезказгане.

В 2002–2006 гг. окончил Жезказганский университет им. Байконурова, в 2004 году - КИМЭП, 2012 году - Университет Ноттингема (Великобритания).

Трудовую деятельность начал в 2001 году.

В 2001–2004 годы работал финансовым директором ТОО «ТАТ-2001».

В 2004–2006 годы работал на различных должностях в министерстве финансов.

В 2006–2008 годы занимал должность заведующего сектором Отдела макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии Премьер-Министра РК.

В 2008–2011 годы работал в Администрации Президента РК.

В 2011–2015 годы работал в Центре стратегических разработок и анализа Президента РК, министерстве регионального развития, а также в министерстве национальной экономики.

Хаиров Ерлан назначен председателем Комитета по инвестициям МИР РК

В 2015–2016 годы был заместителем Руководителя Канцелярии Премьер-Министра РК.

С октября 2016 года и по настоящее время занимал должность советника Посольства РК в Японии.