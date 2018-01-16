Назначен новый вице-министр труда и социальной защиты населения Казахстана

На должность вице-министра труда и социальной защиты населения Казахстана, согласно постановлению Правительства РК, назначен Альтаев Нуржан Бауыржанович, сообщается на официальном сайте премьер-министра Казахстана.

Нуржан Альтаев родился в 1978 году в Южно-Казахстанской области. В 2004 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауезова, в 2012 году - Академический инновационный университет. По специальности - юрист, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году.

В 2005–2012 годы занимал различные должности в государственных органах, работал в национальных компаниях.

В 2012–2017 гг. возглавлял «Центр обслуживания предпринимателей», Палату предпринимателей ЮКО, работал заместителем председателя правления НПП «Атамекен».

С ноября 2017 года и по настоящее время занимал должность вице-министра сельского хозяйства РК.