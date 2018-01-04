Назначен новый вице-министр юстиции Казахстана

На должность вице-министра юстиции РК Постановлением Правительства Казахстана назначена Пан Наталья Виссарионовна.
Наталья Пан родилась в 1979 году в городе Абай, Карагандинская область. В 1999 году окончила Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, в 2016 году – Колумбийский университет (США). По специальности – юрист-международник, экономист.
Трудовая деятельность:
- в 1999–2003 годы работала главным специалистом, начальником отдела, заместителем начальника управления правовой экспертизы, систематизации законодательства и правового всеобуча Департамента юридической службы МФ РК;
- в 2003–2008 годы работала консультантом, старшим экспертом, главным экспертом, главным консультантом Отдела законодательства и правовой экспертизы Администрации Президента РК;
- с 2008 по 2012 годы – инспектор, заведующий сектором Государственно-правового отдела Администрации Президента РК;
- в 2012–2014 годы занимала должность заместителя председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи МЮ РК;
- в 2014–2016 годы заместитель директора Департамента регистрационной службы и организации юридических услуг МЮ РК;
Асхат Оралов возглавил Департамент молодежной политики МДРГО
- с декабря 2016 года – директор Департамента по правам интеллектуальной собственности МЮ РК.
Награждена орденом «Құрмет».