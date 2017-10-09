Назначен новый заместитель акима Астаны

Распоряжением акима Астаны Асета Исекешева Аскар Амрин назначен заместителем акима столицы, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

Амрин Аскар Кеменгерович окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности юрист-международник, Корнельскую школу права (США), магистр права.

Трудовую деятельность начал в 1997 году юрист-консультантом Государственного центра по выплате пенсий по Акмолинской области. С 1997 по 2001 год занимал различные должности в Министерстве юстиции Республики Казахстан.

С 2001 по 2003 год - заместитель председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса.

С 2003 по 2006 год - вице-министр финансов Республики Казахстан. С 2007 по 2009 год занимал различные должности в АО «Lancaster Invest». В 2012 году работал ответственным секретарем Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан.

С 2012 по 2016 год - руководитель аппарата Генерального прокурора Республики Казахстан, первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан.

Ерболат Досаев вошел в состав правления Нацбанка РК

С 2016 по 2017 год - советник акима города Астаны.