Назначен новый замминистр обороны РК

Распоряжением президента РК Нурсултана Назарбаева новым заместителем министра обороны Казахстана назначен Алтынбаев Муслим Мухтарович, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Как отмечается в сообщении пресс-службы, Алтынбаев Муслим освобожден от должности заведующего Отделом военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК и назначен заместителем министра обороны РК.
Алтынбаев Муслим Мухтарович родился 19 января в 1966 году в Караганде, представитель высшего командования ВС РК, генерал-майор.
Обучался:
- в Ставропольском высшем военном авиационном училище летчиков и штурманов (1987), штурман боевого управления;
- на курсах Института КНБ РК(1995);
- в Военно-дипломатической академии МО РФ (1998);
- на курсах английского языка Оборонного лингвистического института США (2003);
- в Национальном университете обороны ВС США (2004).
Трудовой стаж: офицер по боевому управлению командного пункта истребительного авиационного полка див. ПВО, штурман наведения пункта наведения, старший штурман наведения группы боевого управления командного пункта корпуса ПВО (1987-1996); помощник военного атташе Посольства РК в США (1998-2006); заместитель председателя Комитета начальников штаба МО РК (2006-2007); начальник главной военной инспекции МО РК (2007-2009); первый заместитель командующего - начальник штаба (2009-03.2010); Командующий войсками регионального командования «Астана» ВС РК (11.03.2010-07.2013); заместитель начальника Генерального штаба ВС РК (с 07.2013).
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Получил государственные и международные награды: Орден «Айбын» 2-й степени (2007) и медали.