Назначение Абылкасымовой пойдет на пользу Министерству труда

Назначение министром труда и социальной защиты населения Мадины Абылкасымовой пойдет на пользу социальному ведомству, считают ее коллеги.

«Я думаю, что она будет очень хорошим министром, от нее будет очень много пользы. У нее есть западное образование, она очень хорошо контактирует со странами ОЭСР, у которых обширных опыт обеспечения старости и социальной защиты», - заявил первый вице-министр национальной экономики Руслан Даленов.

По его мнению, поскольку Абылкасымова – «выходец из социально-экономического блока», должно произойти «еще большее усиление взаимодействия» с другими министерствами, что «пойдет на пользу министерству труда и социальной защиты».

Если кто-то может сказать, что, может быть, недостаточно «боевого опыта» с регионами и решения других конфликтов, я скажу, что зато у нее боевой характер. Поэтому мы ее характеризуем, как грамотного, качественного сотрудника, экономиста и как человека очень положительно», - заявил Даленов.

Как сообщалось, 9 февраля указом президента Мадина Абылкасымова была назначена на должность министра труда и социальной защиты населения.

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