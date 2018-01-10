Назначены новые директора телеканалов «Хабар» и «Kazakh TV»

Назначены директора телеканалов «Хабар» и «Kazakh TV». Об этом в Facebook сообщил директор телеканала «Хабар 24» Арман Сейтмамыт.

Ерлан Игисинов стал директором телеканала «Хабар». Ранее он занимал должность заместителя директора. Он родился в 1975 году в городе Алматы. Трудовую карьеру начал в 18 лет ведущим на радиостанции. На прямой телевизионный эфир пришел в 2009 году в качестве ведущего программы «Бетпе-Бет» на телеканале «Хабар». Кроме того, Андрей Тараков стал шеф-редактором телеканала «Хабар 24». Он родился в 1975 году в Акмолинской области. Окончил Казахский государственный университет имени аль-Фараби по специальности «журналистика». Был заместителем продюсера телеканала «24 KZ», директором канала «Kazakh TV».

Сандугаш Рахымжанова возглавила телеканал «Kazakh TV». Она родилась 5 сентября 1983 года в Караганде. Окончила КазНУ имени аль-Фараби в 2004 году по специальности «журналистика». В 2006 получила степень магистра в Московском государственном университете имени Ломоносова. Трудовую деятельность в агентстве «Хабар» начала в 2012 году в качестве маркетолога-аналитика. В 2013 году назначена главой дирекции программ на канале «Хабар». В июле 2016 года заняла должность заместителя директора канала «Хабар», а после и директора.

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KAZAKH TV - первый национальный спутниковый телевизионный канал Республики Казахстан. Входит в структуру АО «Агентство «Хабар», одного из крупнейших медиа-холдингов страны.