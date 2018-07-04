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Назначены заместители акима города Шымкента

04.07.2018 14:28   1174   0

По решению акима города Габидуллы Абдрахимова первым заместителем акима города Шымкента назначен Кайрат Ырзакулович Нуртай. Об этом сообщает пресс-служба акимата Шымкента.

По согласованию с администрацией президента РК руководителем аппарата акима стал Еркегали Алимкулов, заместителями акима также назначены Гульжан Курманбекова, Нурсадык Ергешев, Бауыржан Маматалиев, Данат Жумин.

Кайрат Нуртай имеет большой опыт работы в госуправлении: работал в Агентстве по государственной службе РК, департаменте производства нефти Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, Канцелярии Президента РК, Администрации Президента РК.

Бауыржан Мамыталиев имеет степень МВА, а также экономическое и юридическое образования. Занимал ответственные посты и руководящие должности в государственных органах, финансовых институтах, национальных компаниях, крупных частных компаниях, работал заместителем председателя правления АО «Фонд недвижимости «Самрук-Қазына», занимал пост председателя правления Фонда недвижимости.

До назначения на должность заместителя акима города Шымкента был председателем наблюдательного совета ТОО «Staier group» и членом наблюдательного совета ТОО «Baikadam-Holding».

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Гульжан Курманбекова ранее работала начальником отдела финансов города Шымкента, заместителем акима города, главным специалистом департамента образования ЮКО, главным ревизором, главным экономистом городского отдела финансов ЮКО.

Данат Жумин проходил стажировки в области политических коммуникаций в России, Украине и США. Представлял Казахстан на Всемирном саммите молодых лидеров в ООН. Занимался частным предпринимательством. Основал несколько успешных бизнесов в сфере маркетинга, рекламы, PR и IT. Был руководителем секретариата - советником председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Окончил сценарные курсы в Нью-Йоркской Академии киноискусства.

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Опыт работы: руководитель республиканской студенческой и молодежной организации (2002-2007); работал в сфере государственного управления (2009-2011); директор департамента АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»; советник ректора Академии государственного управления при Президенте РК.

Заместитель директора Института дипломатии Академии государственного управления при Президенте РК; Национальный эксперт Европейской комиссии по вопросам реформы государственного управления, внештатный советник руководителя Канцелярии премьер-министра РК; бизнес в сфере рекламы, маркетинга и PR (2011-2013); руководитель секретариата - советника председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (2013-2014); внештатный советник акима г. Шымкент (с 02.09.2015), директор департамента политической работы "Нұр Отана".

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Нурсадык Ергешбек трудовую деятельность начал в 1993 с должности директора филиала страхового фона «Дамет», в 1998 году возглавлял ТОО «Энергоснабгрупп-2030», в 2003 году – заместитель директора ОАО «Туркестан энерго», в 2004 – заместитель директора АО «3-Энергоорталык», в 2005 – директор ТОО «Центр Азия Цемент», в 2014 – председатель совета директоров ТОО «Корпорация Евразия», с 2017 года – директор ГКП «Куатжылуорталык».

Фото: Из свободных источников

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