Независимый директор и представитель акционера назначены в АО «Казахтелеком»

АО «Казахтелеком» сообщило об изменениях в составе совета директоров. Об этом говорится в документе, опубликованном на KASE.

Совет директоров от 30 мая 2018 года принял решение назначить Ерулана Кусаинова представителем акционера Sobrio Limited, а Тимура Найзабекова назначить независимым директором.

Также стало известно, что Адильбек Сарсенов покинул представителя акционера Sobrio Limited.

В состав акционерного общества с учетом внесенных в него изменений вошли: Нуржан Байдаулетов, Серик Саудабаев, Куанышбек Есекеев, Ерулан Кусаинов, Дмитрий Прихожан, Алексей Буянов, М.Джонстон Гарретт, Дмитрий Заика, Тимур Найзабеков.

Ерулан Кусаинов родился 28 января 1976 года. Окончил в 1996 году Карагандинский банковский колледж, Казахскую Государственную академию управления. В 2005 году окончил Жезказганский Университет им. Байконурова. В 2009 году окончил Международную Академию Бизнеса.

В разные годы работал в Жезказганском филиале АБ «ЦентрБанк», в ТОО «Корпорация «Казахстан ЦТ», в Жезказганском филиале ОАО «БанкТуранАлем», в АО «Банк Каспийский».

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В 2009-2011 годах работал управляющим директором АО «Темірбанк». В 2015 году был исполнительным директором АО «Казкоммерцбанк». В 2016-2017 годы был членом правления АО «Казкоммерцбанка».

Тимур Найзабеков родился 21 апреля 1983 года. Окончил в 2004 году КазНУ им. аль-Фараби, в 2007 году Университет Международного бизнеса, в 2015 году Университетский Колледж Лондона.

Свой трудовой путь начал главным специалистам в АО «Банк ЦентрКредит» в 2004 году. В 2007-2012 годах работал главным дилером Нацбанка РК. В 2012-2014 годах работал в Национальной инвестиционной корпорации. В 2016 году работал независимым директором в АО «БТА Секьюритис».