Олжас Абишев назначен вице-министром здравоохранения Казахстана

Постановлением Правительства РК Абишев Олжас назначен на должность вице-министра здравоохранения РК, сообщается на официальном сайте главы правительства.

Абишев Олжас Амангельдиевич родился в 1983 году в городе Кызылорда.

Трудовую деятельность начал в 2000 году.

В различные годы работал в АО «Казагромаркетинг», АО «НК «Қазақстан Ғарыш Сапары», АО «Национальные Информационные Технологии», АО «Национальный медицинский холдинг», АО «Центр медицинских технологий и информационных систем», АО «Центр военно-стратегических исследований», АО «Astana Innovations», в университете «Туран – Астана», а также в коммерческих структурах.

С сентября 2017 года по настоящее время занимал должность генерального директора РГП «Республиканский центр электронного здравоохранения» МЗ РК.