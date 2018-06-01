Олжас Бектенов назначен зампредом АДГСПК РК

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назначил Олжаса Бектенова заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

«Бектенов Олжас Абаевич назначен заместителем председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции», - говорится в сообщении.

Также в указе президента говорится, что Талгат Татубаев освобожден от должности руководителя Национального бюро по противодействию коррупции Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

Олжас Бектенов родился 12 декабря 1980 года. Окончил Казахскую государственную юридическую академию в 2001 году.

В разные годы работал на должности главного специалиста отдела в Управлении юстиции г. Алматы, экспертом юридического отдела Канцелярии премьер-министра РК, заместителем председателя Комитета регистрационной службы и оказания правовой помощи Министерства юстиции РК, заместителем акима Акмолинской области по вопросам экономики.

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