Олжас Смагулов назначен новым заместителем акима Актюбинской области

На расширенном заседании акимата Актюбинской области представлен новый заместитель акима области по экономическим вопросам. Им стал Олжас Смагулов, передает МИА «Казинформ».
Ранее Олжас Смагулов возглавлял управление экономики и бюджетного планирования региона. Данное назначение было согласовано с Администрацией Президента РК.
Олжас Смагулов в разное время работал в аппарате акима Атырауской области, заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Атырауской области, главным экспертом социально-экономического отдела канцелярии премьер-министра РК и заместителем руководителя аппарата акима Актюбинской области. С апреля 2017 года он занимал должность руководителя управления экономики и бюджетного планирования Актюбинской области.
Фото: МИА «Казинформ»