Олжас Смагулов назначен новым заместителем акима Актюбинской области

Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…

Цитата дня

Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас

Владимир Путин

Президент России