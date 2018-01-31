Прокурор города Алматы отстранен от должности

По итогам работы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры от 26 января 2018 г. установлены существенные недостатки в деле обеспечения законности в уголовном и гражданском процессах, сфере исполнения уголовных наказаний, а также исполнительном производстве.

Выявленные нарушения стали предметом рассмотрения дисциплинарной комиссии Генеральной прокуратуры.

Приказами генерального прокурора Республики Казахстан освобождены от занимаемых должностей за совершение дисциплинарного проступка прокурор г.Алматы Миразов Г.Т., а также за ненадлежащую организацию надзорной деятельности, системные нарушения в уголовном процессе, неэффективное представительство интересов государства - заместители прокуроров Актюбинской области Сыздыков Д.Н. и Южно-Казахстанской области Кожахметов А.А.

Прокуроры Актюбинской области Кайбжанов М.Ж., Акмолинской области Ташимбаев Т.Г., Северо-Казахстанской области Асылов Б.Н., а также заместители прокуроров Павлодарской области Мырзакеров Б.К., Алматинской области Бакиров С.С., Кызылординской области Еламанов Ж.Б., Атырауской области Шалабаев С.Р., Тюлеубаев М.А., Мангистауской области Досекенов А.А., и прокуроры города Тараз Сеилханов Б.С. и района Казыбек би г. Караганды Каржаспаев Д.С. были привлечены к различным видам дисциплинарной ответственности.

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