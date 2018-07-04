Ряд кадровых назначений произошел в Генеральной прокуратуре РК

Приказом генерального прокурора Кайрата Кожамжарова от 4 июля 2018 года произведены кадровые назначения в Генеральной прокуратуре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальником Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры назначен Талгат Татубаев. Начальником Службы по надзору за законностью приговоров, вступивших в силу, и их исполнением Генеральной прокуратуры назначен старший советник юстиции Бауыржан Мырзакеров. Временным прокурором Мангистауской области назначен Ерлан Абаев.

Талгат Татубаев работал на различных, в том числе руководящих, должностях в органах внутренних дел, финансовой полиции, а также Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. С сентября 2016 г. по июнь 2018 г. являлся руководителем Национального Бюро по противодействию коррупции АДГСиПК. Он имеет высший квалификационный класс 3-й категории. Стаж работы в правоохранительных органах составляет свыше 20 лет.

Награжден орденами «Құрмет» и «Даңқ» II степени. Состоит в Президентском резерве руководства правоохранительных и специальных государственных органов.

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Бауыржан Мырзакеров трудовую деятельность начинал в Главной военной прокуратуре. Являлся военным прокурором Сарыозекского, Усть-Каменогорского, Капшагайского гарнизонов, заместителем главного военного прокурора, прокурора Павлодарской области.

С мая 2018 года по настоящее время - заместитель начальника Службы по надзору за законностью приговоров.

Ерлан Абаев назначен временным прокурором Мангистауской области. Он в органах прокуратуры служит более 25 лет. Ерлан Абаев работал следователем по особо важным делам прокуратуры Павлодарской области, прокурором Иртышского, Успенского районов Павлодарской области, города Павлодар, начальником управления КПСиСУ.

С февраля 2016 года по июнь 2017 года являлся заместителем начальника Департамента по надзору за законностью уголовного преследования. С июня 2017 года возглавил данное подразделение.

С октября 2017 года по настоящее время руководил Службой уголовного преследования. Награжден орденом «Айбын» ІІ степени.