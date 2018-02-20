Рапиль Жошыбаев назначен руководителем Центра зеленых технологий

Постановлением Правительства РК Жошыбаев Рапиль Сейтханович назначен на должность руководителя некоммерческого АО «Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов».

Рапиль Жошыбаев родился в 1963 году в Жамбылской области.

Трудовую деятельность начал в 1980 году.

В 1980-1993 годы работал техником, экономистом, старшим инженером, стажером-исследователем, стажером-преподавателем Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (РФ).

С 1993 по 2003 годы - третий, второй, первый секретарь в МИД РК, начальник отдела департамента СНГ МИД РК, советник посольства РК в Литовской Республике, заместитель шефа Протокола Президента РК.

В 2003-2004 годы был заведующим Отделом по межконфессиональным отношениям Администрации Президента РК, главным инспектором Протокола Президента РК.

В 2004-2007 годы занимал должность заместителя министра иностранных дел РК.

С 2007 по 2016 годы - ответственный секретарь, первый заместитель министра иностранных дел, Комиссар «Международной специализированной выставки Экспо-2017».

Справка:

АО «Международный Центр зеленых технологий и инвестиционных проектов» будет функционировать на базе международного центра Экспо-ООН. Новый центр станет идеологическим продолжением наследия выставки «Астана Экспо-2017», а также нацелен на установление стратегических партнерских отношений между мировым сообществом в области развития «зеленой» экономики. Наряду с этим, он будет способствовать привлечению инвестиций в казахстанские проекты.

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