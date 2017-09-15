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Рашид Кузембаев избран председателем правления нацкомпании Kazakh Tourizm

15.09.2017 11:43   181   0

Председателем правления национальной компании Kazakh Tourizm избран Рашид Кузембаев, сообщила пресс-служба МКС РК.

Кузембаев Рашид Талапович родился 7 августа 1969 года в Карагандинской области. В 1992 году окончил Московский государственный университет по специальности экономист, преподаватель политической экономики. В 2005 году в Высшей школе экономики (г. Москва) получил степень магистра делового администрирования. Награжден медалью «Ерен еңбегi үшін», нагрудным знаком «Денсаулық сақтау ісіне қосқан үлесі үшін». Женат, имеет 3 детей.

Трудовую деятельность начал в 1992 году в качестве начальника отдела экономического анализа АО «Алтын Алма», в 1993 году стал главным специалистом Госкомимущества РК, затем начальником отдела Государственного приватизационного фонда Госкомимущества. С 1997 по 2001 годы, проработав заместителем начальника, начальником главного управления финансов и бухучета, заместителем генерального директора по финансам и экономике, директором департамента экономики и финансов, советником генерального директора, был назначен руководителем аппарата РГП «Қазақстан темiр жолы».

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В 2001 году был назначен на должность руководителя аппарата Министерства транспорта и коммуникаций РК. С 2002 по 2007 годы был вице-президентом Союза Торгово-промышленной палаты РК, советником генерального директора, исполнительным директором АО «DALA GROUP». С 2007 по 2013 год работал заместителем начальника Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан. В 2013 году возглавил Секретариат Комитета социальной сферы и социального партнерства Национальной Палаты Предпринимателей «Атамекен», был советником Председателя правления.

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С июля 2016 года занимал должность заместителя начальника Медицинского центра Управления делами Президента Республики Казахстан.

Справка:

АО "Национальная компания "KAZAKH TOURIZM" создана для развития туристской отрасли Казахстана и будет выполнять девять основных функций: продвижение Казахстана в качестве международной туристской дестинации (территории для посещения туристов); профессиональное управление туристским брендом Казахстана; формирование и реализация стратегии маркетинга; привлечение въездных и внутренних туристов; стимулирование притока внешних и внутренних инвестиций в туристскую индустрию; участие на миноритарной основе в инвестиционных проектах; создание центров по подготовке квалифицированных специалистов для туристской отрасли и других вопросов.

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