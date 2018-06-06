Постановлением правительства Руслан Енсебаев назначен вице-министром финансов РК. Он будет курировать вопросы цифровизации госфинансов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

«Постановлением правительства Республики Казахстан от 6 июня 2018 года Енсебаев Руслан Сатбекович назначен вице-министром финансов Республики Казахстан», - говорится в сообщении.

Руслан Енсебаев родился в 1981 году в поселке Степняк Акмолинской области. В 2005 году окончил институт управления, в 2013 г. - Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева, 2016 г. - Международный университет информационных технологий.

Трудовую деятельность начал в 2001 году ведущим специалистом РГП «Центр информатизации финансовых систем».

Занимал руководящие должности в АО «Национальные Информационные технологии», АО «Казахтелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде», АО «Национальная атомная компания «Казатомпром».

С июня 2017 года занимал должность председателя правления АО «НИХ «Зерде».

Фото: Primeminister.kz