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Рустем Курманов назначен председателем правления АО НУХ «КазАгро»

21.06.2018 19:21   725   0

Заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев представил коллективу АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» нового председателя правления - Курманова Рустема Жомартовича, сообщает пресс-служба МСХ РК.

Курманов Рустем Жомартович родился в 1981 году в поселке Новоишимский Северо-Казахстанской области, кандидат экономических наук.

Трудовая деятельность:
- с 2003 года ведущий специалист, начальника отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
- с 2009 года начальник управления, директор департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
- с 2013 года председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
- с 2015 года управляющий директор директор НПП «Атамакен»;
- с 2017 года вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.

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Фото: Mgov.kz

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Касым - Жомарт Токаев
Председатель Сената Парламента Республики Казахстан
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