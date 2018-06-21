Рустем Курманов назначен председателем правления АО НУХ «КазАгро»

Заместитель премьер-министра – министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев представил коллективу АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» нового председателя правления - Курманова Рустема Жомартовича, сообщает пресс-служба МСХ РК.
Курманов Рустем Жомартович родился в 1981 году в поселке Новоишимский Северо-Казахстанской области, кандидат экономических наук.
Трудовая деятельность:
- с 2003 года ведущий специалист, начальника отдела экономического анализа Акмолинского областного территориального управления Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
- с 2009 года начальник управления, директор департамента инвестиционной политики Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
- с 2013 года председатель Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан;
- с 2015 года управляющий директор директор НПП «Атамакен»;
- с 2017 года вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан.
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