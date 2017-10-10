Б. Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова из-за ситуации на рынке ГСМ

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник принял решение об увольнении вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова и заместителя председателя правления национальной компании "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Помимо этого, с тем же обоснованиями предложено объявить выговоры министру энергетики Канату Бозумбаеву и председателю правления КМГ Сауату Мынбаеву - таким образом, были "назначены" виновные в нынешнем дефиците Аи-92 на внутреннем рынке Казахстана.

Увольнения и предложения о вынесении выговоров "посыпались" во вторник, 10 октября, на заседании правительства, когда премьер-министр попросил главу минэнерго прокомментировать ситуацию с дефицитом Аи-92 на казахстанских заправках. Стоило Канату Бозумбаеву сказать, что речь о дефиците вести не следует, поскольку запас бензина в стране покрывает внутреннюю потребность примерно на 15 дней вперед, премьер "взорвался":

- Я вас перебью, если в стране нет дефицита, откуда тогда очереди? Народ же не поймет, - сказал Бакытжан Сагинтаев. - В регионах наблюдается дефицит: да, бензин продается, но лимитам, а кое-где даже по талонам. В результате произошел рост цен. Однако, несмотря на то, что, Канат Алдабергенович (Бозумбаев - прим. Къ) на прошлом заседании правительства вы обещали решить все проблемы, ситуация по ГСМ осталась на том ж месте, то есть она не стабилизировалась", - констатировал премьер.

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Выслушав доводы о практически одновременной остановке двух НПЗ и росте цен в соседней России, из-за которого уменьшился закуп бензина казахстанскими поставщиками, глава правительства назвал все это "отговорками".

"Вы заранее знали, еще в мае было написано письмо, что переносится ремонт павлодарского НПЗ с весны на осень, все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать - какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность", - заметил Бакытжан Сагинтаев.

Из всего этого глава правительства сделал единственно возможный вывод: должностные лица, ответственные за сегмент наполнения внутреннего рынка ГСМ, со своими обязанностями не справились. Более того, в формулировках премьера прозвучало мнение об "уклонении от своих прямых должностных обязанностей".

"За это надо нести ответственность, поэтому я принимаю следующее решение: первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву, - заявил Бакытжан Сагинтаев. - Второе: по вице-министрам, это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение - освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства", - добавил он.

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А затем, уже как председатель совета директоров АО "Самрук-Казына", в структуру которой входит КМГ, глава правительства поручил главе правления фонда национального благосостояния Умирзаку Шукееву "в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора" на председателя правления нацкомпании КМГ Сауата Мынбаева "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Помимо этого, глава правления фонда должен по поручению премьер-министра, "принять меры по прекращению полномочий заместителя правления нацкомпании Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей". Иными словами - уволить и его. Все это, по мнению Бакытжана Сагинтаева, должно дисциплинировать все правительство.

"Обращаю внимание всех министров - вы несете полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных вам отраслях, вам даны все необходимые полномочия и возможности, перекладывание ответственности на других не принимается - отвечаете персонально", - заключил премьер-министр.