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Б. Сагинтаев уволил вице-министра энергетики Асета Магауова из-за ситуации на рынке ГСМ

10.10.2017 11:22   3093   0 Автор: Иван Васильев

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев во вторник принял решение об увольнении вице-министра энергетики Казахстана Асета Магауова и заместителя председателя правления национальной компании "КазМунайГаз" Данияра Берлибаева за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей".

Помимо этого, с тем же обоснованиями предложено объявить выговоры министру энергетики Канату Бозумбаеву и председателю правления КМГ Сауату Мынбаеву - таким образом, были "назначены" виновные в нынешнем дефиците Аи-92 на внутреннем рынке Казахстана.

Увольнения и предложения о вынесении выговоров "посыпались" во вторник, 10 октября, на заседании правительства, когда премьер-министр попросил главу минэнерго прокомментировать ситуацию с дефицитом Аи-92 на казахстанских заправках. Стоило Канату Бозумбаеву сказать, что речь о дефиците вести не следует, поскольку запас бензина в стране покрывает внутреннюю потребность примерно на 15 дней вперед, премьер "взорвался":

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- Я вас перебью, если в стране нет дефицита, откуда тогда очереди? Народ же не поймет, - сказал Бакытжан Сагинтаев. - В регионах наблюдается дефицит: да, бензин продается, но лимитам, а кое-где даже по талонам. В результате произошел рост цен. Однако, несмотря на то, что, Канат Алдабергенович (Бозумбаев - прим. Къ) на прошлом заседании правительства вы обещали решить все проблемы, ситуация по ГСМ осталась на том ж месте, то есть она не стабилизировалась", - констатировал премьер.

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Выслушав доводы о практически одновременной остановке двух НПЗ и росте цен в соседней России, из-за которого уменьшился закуп бензина казахстанскими поставщиками, глава правительства назвал все это "отговорками".

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"Вы заранее знали, еще в мае было написано письмо, что переносится ремонт павлодарского НПЗ с весны на осень, все прекрасно понимали, что будут друг за другом поочередно останавливаться два завода. И можно было прояснить ситуацию, заранее просчитать - какой объем, откуда, в какие регионы мы должны будем завозить, а не заниматься этим в сентябре. На пустом месте создали напряженность", - заметил Бакытжан Сагинтаев.

Из всего этого глава правительства сделал единственно возможный вывод: должностные лица, ответственные за сегмент наполнения внутреннего рынка ГСМ, со своими обязанностями не справились. Более того, в формулировках премьера прозвучало мнение об "уклонении от своих прямых должностных обязанностей".

"За это надо нести ответственность, поэтому я принимаю следующее решение: первое, в связи с тем, что дисциплинарные меры воздействия в отношении членов правительства принимает президент страны, я сегодня вношу на имя главы государства представление об объявлении выговора министру энергетики Канату Алдабергеновичу Бозумбаеву, - заявил Бакытжан Сагинтаев. - Второе: по вице-министрам, это моя прерогатива, поэтому я относительно вице-министра энергетики Асета Магауова принимаю решение - освободить от занимаемой должности. Канцелярии подготовить сегодня соответствующее решение правительства", - добавил он.

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А затем, уже как председатель совета директоров АО "Самрук-Казына", в структуру которой входит КМГ, глава правительства поручил главе правления фонда национального благосостояния Умирзаку Шукееву "в установленном порядке принять меры по наложению дисциплинарного взыскания в виде выговора" на председателя правления нацкомпании КМГ Сауата Мынбаева "за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

Помимо этого, глава правления фонда должен по поручению премьер-министра, "принять меры по прекращению полномочий заместителя правления нацкомпании Данияра Берлибаева за ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей". Иными словами - уволить и его. Все это, по мнению Бакытжана Сагинтаева, должно дисциплинировать все правительство.

"Обращаю внимание всех министров - вы несете полную персональную ответственность за состояние дел во вверенных вам отраслях, вам даны все необходимые полномочия и возможности, перекладывание ответственности на других не принимается - отвечаете персонально", - заключил премьер-министр.

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Вопрос дня
На Ваш взгляд, что нужно делать, чтобы ситуация с дефицитом топлива в Казахстане не повторялась из года в год?
  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы

  • 1. Нужно строить больше собственных НПЗ
    4

  • 2. Нужно сокращать импорт российского ГСМ
    1

  • 3. Нужно развивать транспорт, использующий альтернативные виды топлива (газ, электричество и др.)
    1

  • 4. Нужно штрафовать ответственных за это чиновников на крупные суммы
    1

Цифра дня
2
года
беспрерывно продолжается рост цен в Казахстане
Цитата дня
Мы родственные народы - казахи и кыргызы, сложившуюся веками дружбу мы должны ценить. Предвыборная кампания закончится и завершится, однако она не должна положить тень между двумя народами. Мы должны сохранять единство двух братских народов. Мы не должны стать посмешищем для других народов. Мы должны совместно работать для дальнейшего социально-экономического благополучия
Бакытжан Сагинтаев
премьер-министр Казахстана
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