Саидикрам Ниязходжаев назначен новым послом Узбекистана в Казахстане

10 марта из Ташкента в Астану отбыл вновь назначенный посол Узбекистана в Казахстане Саидикрам Ниязходжаев, пишет Gazeta.uz со ссылкой на пресс-службу МИД.
Саидикрам Ниязходжаев родился в 1965 году. Окончил Ташкентский политехнический институт по специальности «инженер-строитель».
С 2015 года работал заместителем министра иностранных дел.
До прихода в МИД занимал ответственные посты в аппарате президента, правительственных структурах, в том числе был заместителем государственного советника и заместителем министра экономики.
Отметим, предыдущим послом Узбекистана в Казахстане был Икром Назаров.