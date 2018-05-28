Санжар Тоғай назначен новым акимом Наурызбайского района Алматы

По согласованию с Администрацией президента РК и маслихатом города Алматы новым акимом Наурызбайского района стал Санжар Тоғай, сообщает пресс-служба акимата города.

Ранее возглавлявший район Сайран Сайфеденов назначен заместителем руководителя Управления занятости и социальных программ города.

Последние полтора года Санжар Тоғай работал заместителем акима Жетысуского района города Алматы. В разное время трудился в органах юстиции Астаны, Алматинской и Павлодарской областей. Работал в аппарате мажилиса парламента и Администрации президента РК.

Перед новым акимом Наурызбайского района поставлен ряд задач, в том числе строительство новых объектов предпринимательства, культуры и спорта, жилья, медицинских и учебных заведений. Поручено проработать вопрос дальнейшего строительства сетей водоснабжения, своевременной и качественной реализации проекта по пробивке проспекта Абая. Необходимо усилить работу по поддержке предпринимателей в рамках Дорожной карты бизнеса-2020.

За последние три года в Наурызбайском районе налоговые поступления в бюджет увеличились в 11 раз, количество действующих малых и средних предприятий выросло в 6 раз, а инвестиции в основной капитал увеличились в 4 раза.

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В прошлом году открылся новый административно-деловой центр района, построено несколько школ и поликлиник, в том числе в рамках социальной ответственности бизнеса. В настоящее время ведется строительство еще одной школы на 1200 мест, детского сада на 320 мест, станции скорой медицинской помощи и пожарного депо.

Вдоль русла реки Каргалы сформирован новый центр досуга для жителей района. Открыты четыре парка и сквера, отремонтированы и благоустроены 43 двора, заасфальтировано почти 190 км районных дорог.

Это позволило кардинально повысить инвестиционную привлекательность нового района, приблизить качество услуг к городским стандартам, а также улучшить социальное самочувствие почти 160 тысяч жителей района.