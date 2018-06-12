Загипа Балиева лишилась должности Уполномоченного по правам ребенка

Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?

Цитата дня

В мире много говорится о диверсификации корзины мировых валют, снижении рисков валютной зависимости и появлении криптовалют. В этой связи нам нужно подумать о переходе к взаиморасчетам в национальных валютах всех стран ШОС. Центробанки наших государств после саммита в городе Циндао могли бы собраться вместе и начать разработку соответствующей дорожной карты

Нурсултан Назарбаев

президент Республики Казахстан