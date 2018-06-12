Загипа Балиева лишилась должности Уполномоченного по правам ребенка

В Казахстане сменился Уполномоченный по правам ребенка, сообщает пресс-служба Акорды.
Распоряжением президента РК Нурсултана Назарбаева Загипа Балиева была освобождена от должности Уполномоченного по правам ребенка в РК. На должность была назначена Айтпаева Сауле Муханбедиановна.
Сауле Айтпаева - депутат Сената Парламента РК. Родилась 22 мая 1960 года в селе Жаксы. Замужем, двое детей.
Трудовой стаж:
- заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977);
- машинистка Жаксынской райкома комсомола Тургайской области (1978);
- стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983);
- следователь прокуратуры Ленинского района г. Целинограда (1984);
- прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988);
- помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992);
Иманжусуп Акпомбаев освобожден от должности члена Счетного комитета
- прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996);
- старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996);
- начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК (1997);
- заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ - начальник управления статистики в г Астане (1998);
- заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ - начальник управления формирования статистики Ц(Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001);
- заместитель начальника Центра правовой статистики и информации при Генпрокуратуре РК (2001-2003);
- заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры РК (2003-12.2005);
- первый заместитель председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (12.2005-04.2012);
- председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК (04.2012-01.2017).