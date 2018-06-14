Сейтказы Матаев вернул себе должность главы Союза журналистов Казахстана

Сейтказы Матаев снова избран председателем правления Союза журналистов Казахстана, передает международный фонд защиты слова "Адил соз".

Выборы руководящих органов общественного объединения прошли 14 июня в ходе отчетно-выборной конференции.

Напомним, Матаев-старший и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство «КазТАГ», были признаны виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сейтказы Матаеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190, части 3 статьи 245 УК РК, пункту «б» части 4 статьи 177 УК РК (в редакции от16.07.1997 года), Асету Матаеву— по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. Вину они не признали.

3 октября 2016 года Сейтказы Матаев и его сын Асет судом были признаны виновными в хищении 169 млн тенге Комитета связи и информации, а также 143,9 млн тенге АО «Казахтелеком». Матаев-старший еще и в уклонении от налогов в сумме 216,9 млн тенге. Отца приговорили к 6 годам, сына - к 5 годам лишения свободы. У обоих - дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

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4 декабря 2017 года вступило в силу постановление Капшагайского городского суда Алматинской области, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.

Родные и коллеги ждали, что он выйдет на свободу еще в четверг, 30 ноября, однако до конца рабочего дня сотрудники колонии, ждали, что прокуратура внесет протест на постановление суда. Затем наступили три праздничных дня, и вот, в понедельник вечером, 4 декабря, Матаев был освобожден.

На момент рассмотрения ходатайства он фактически отбыл более 16 месяцев наказания, хотя по закону для условно-досрочного освобождения по возрасту Матаеву-старшему достаточно было отбыть 8,5 месяцев, а по общим основаниям - 12 месяцев и 15 дней.

ФОТО: URALSKWEEK.KZ