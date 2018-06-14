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Сейтказы Матаев вернул себе должность главы Союза журналистов Казахстана

14.06.2018 17:20   1020   1

Сейтказы Матаев снова избран председателем правления Союза журналистов Казахстана, передает международный фонд защиты слова "Адил соз".

Выборы руководящих органов общественного объединения прошли 14 июня в ходе отчетно-выборной конференции.

Напомним, Матаев-старший и его сын Асет, возглавляющий информационное агентство «КазТАГ», были признаны виновными в хищении бюджетных средств в особо крупном размере и уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Сейтказы Матаеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2 части 4 статьи 190, части 3 статьи 245 УК РК, пункту «б» части 4 статьи 177 УК РК (в редакции от16.07.1997 года), Асету Матаеву— по пункту 2 части 4 статьи 190 УК РК. Вину они не признали.

3 октября 2016 года Сейтказы Матаев и его сын Асет судом были признаны виновными в хищении 169 млн тенге Комитета связи и информации, а также 143,9 млн тенге АО «Казахтелеком». Матаев-старший еще и в уклонении от налогов в сумме 216,9 млн тенге. Отца приговорили к 6 годам, сына - к 5 годам лишения свободы. У обоих - дополнительное наказание в виде лишения права занимать руководящие должности в государственных и коммерческих организациях.

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4 декабря 2017 года вступило в силу постановление Капшагайского городского суда Алматинской области, удовлетворившего ходатайство об условно-досрочном освобождении председателя Союза журналистов Казахстана Сейтказы Матаева.

Родные и коллеги ждали, что он выйдет на свободу еще в четверг, 30 ноября, однако до конца рабочего дня сотрудники колонии, ждали, что прокуратура внесет протест на постановление суда. Затем наступили три праздничных дня, и вот, в понедельник вечером, 4 декабря, Матаев был освобожден.

На момент рассмотрения ходатайства он фактически отбыл более 16 месяцев наказания, хотя по закону для условно-досрочного освобождения по возрасту Матаеву-старшему достаточно было отбыть 8,5 месяцев, а по общим основаниям - 12 месяцев и 15 дней.

ФОТО: URALSKWEEK.KZ

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