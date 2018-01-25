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Сенат РК освободил от должности четырех судей Верховного суда

25.01.2018 10:45   3401   1 Автор: Салим САКЕНОВ

В четверг на пленарном заседании депутаты сената освободили от должности четырех судей Верховного суда. 

Согласно Конституции, избрание и освобождение от должности по представлению президента судей Верховного суда относится к исключительному ведению сената. 

"Главой государства на Ваше рассмотрение внесено представление об освобождении от должности четырех судей Верховного суда. Трое из них – Кожабаев Омирсерик, Мамырбаев Нурмухаметулы, Тумабеков Дуйсен – достигли пенсионного возраста и изъявили желание уйти в отставку", - заявил председатель Высшего судебного совета Анатолий Смолин, выступая перед депутатами.  

Кроме того, отметил он, "13 декабря 2017 года у нас скончался судья Верховного суда Шаухаров Килидола".

Сенаторы единогласно поддержали представление.

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