Сенат РК освободил от должности четырех судей Верховного суда

В четверг на пленарном заседании депутаты сената освободили от должности четырех судей Верховного суда.

Согласно Конституции, избрание и освобождение от должности по представлению президента судей Верховного суда относится к исключительному ведению сената.

"Главой государства на Ваше рассмотрение внесено представление об освобождении от должности четырех судей Верховного суда. Трое из них – Кожабаев Омирсерик, Мамырбаев Нурмухаметулы, Тумабеков Дуйсен – достигли пенсионного возраста и изъявили желание уйти в отставку", - заявил председатель Высшего судебного совета Анатолий Смолин, выступая перед депутатами.

Кроме того, отметил он, "13 декабря 2017 года у нас скончался судья Верховного суда Шаухаров Килидола".

Сенаторы единогласно поддержали представление.