Сменился глава Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета

Указом президента РК Абдибеков Нурмухамбет Канапиевич освобожден от должности Председателя Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета. На должность назначена Годунова Наталья.
«Назначить Годунову Наталью Николаевну Председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета», - отмечается на сайте Акорды.
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Годунова Наталья Николаевна родилась 24 мая в 1972 году в Уральске. До назначения на новую должность
Трудовой стаж:
- Экономист «Агропромбанк «Орал» г. Уральск (1993-1996);
- Ведущий специалист, заместитель начальника, начальник Западно-Казахстанского территориального комитета государственного имущества и приватизации (1997-1998);
- Главный специалист, заведующей отделом экономических реформ аппарата акима Западно-Казахстанской области (1998-2004);
- Директор департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области (2004-2005);
- Советник-экономист Торгового Представительства Республики Казахстан в Российской Федерации (2005-2006);
- Советник акима Мангистауской области (2006-2009);
- Консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации (2009-2012);
- Советник Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан (2012-2013);
- Заместитель акима Кызылординской области (2013-2015);
- Секретарь партии «Нұр Отан» (2015-12.2017);
- Член Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Республики Казахстан (с 12.2017).
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