Советник министра финансов назначен на новую должность

Назначен руководитель департамента государственных доходов по Атырауской области, сообщает пресс-служба Министерства финансов РК.

На должность назначен 42-летний Ерлан Жанбаев, ранее работавший советником министра финансов РК.

Жанбаев Ерлан Амантаевич - уроженец Тургайской области. Окончил Акмолинский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

Трудовую деятельность начинал налоговым инспектором в Тургайской и Костанайской областях. Затем работал ведущим специалистом в Минфине, консультантом экономического отдела Канцелярии Премьер-Министра РК.

В апреле 2007 года был назначен заместителем председателя налогового комитета по Жамбылской области, через полтора года - заместителем начальника (руководителя) налогового департамента по Павлодарской области Министерства финансов РК.

В 2015 году стал советником министра финансов РК. Имеет нагрудные знаки «Салық қызметінің үздігі», «Қаржы қызметінің үздігі», медаль «Ерен енбегі үшін».

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